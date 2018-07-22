Ahmet Hakan'dan Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye: Nedir senin derdin a be şuursuz bünye; aşağılık soytarı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci'ye tepki gösterdi. Hakan, "Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, "Nedir senin derdin a be şuursuz bünye", "Bir insan aşağılık olur da bu kadar mı olur?", "Azıcık saygılı ol a be ahlaksız!" sözlerine yer verdi.

TIKLAYIN - Önce Atatürk'e hakaret etti, sonra özür diledi | Safiye İnce gözaltına alındı!

Ahmet Hakan'ın, "Anıtkabir’de Atatürk’e söven aşağılık soytarı" başlığıyla (22 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Mezara gidip mezarda yatana küfretmek! Bu nedir yahu! Nereden çıkmıştır bu hayâsız tutum? Hangi kinin, hangi nefretin ürünüdür bu? Bir insan aşağılık olur da bu kadar mı olur? Bir insan soytarı olur da bu kadar mı olur?

Milletin en umutsuz zamanında İstiklal Savaşı’nı örgütledi diye mi Atatürk’ten bu kadar nefret ediyorsun? Yüz yıl sonra başına gelecek belaları yüz yıl önce gördü diye mi kinin var Atatürk’e? Nedir senin derdin a be şuursuz bünye!

Bütün olumsuzluklara rağmen yaşadığın ülke bugün Ortadoğu’da pırıl pırıl parlıyorsa Atatürk sayesinde! Yaşadığın ülkenin bu coğrafyadaki diğer tüm ülkelerden bir farkı varsa Atatürk sayesinde! Bu mudur Atatürk’ün suçu a be dangalak?

Sana sev diyen yok. Sana takdir et diyen yok. Sana kıymet bil diyen yok. Sana öğren diyen yok. Sana anla diyen yok.

Hatta sana aşağılık olma, soytarı olma diyen bile yok. Sana söylenen tek bir şey var: Azıcık saygılı ol a be ahlaksız!"

Öte yandan Hakan, köşesinde, "Anıtkabir küfürcüsüyle ilgili beş önemli nokta" başlığı altında şunları kaydetti:

Birinci nokta: Anıtkabir küfürcüsünün hakkında soruşturma açılması, yakalanması, gözaltına alınması önemli... Ancak sonucu da önemli... Bakalım pankart açanlara yapılan muamele mi yapılacak bu şahsa?

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İkinci nokta: Başörtüsüne falan bakılıp da sakın bir genellemeye gidilmesin. Bu şahsa tepki gösterenler arasında yığınla başörtülü de var.

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Üçüncü nokta: Bu şahsın bir provokasyon oyununun parçası olduğunu söyleyenler var. Adli makamlar, bunu da ortaya çıkarmalı.

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Dördüncü nokta: Eğer gerçekten de provokasyon maksadıyla bu yapılmışsa... Bu şahsa “milleti millete kırdırmaya çalışmak” suçundan da

ceza verilmeli.

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Beşinci nokta: Hakaretin, küfrün çifte standardı olmaz... Ya hakarete, küfre karşısındır ya da değilsindir. Adamına göre tutum alınmaz.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.



Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.