Ahmet Hakan'dan Akşam'a: Arsız, yalancı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akşam gazetesinde “Bu da mı gol değil Aydın Doğan” başlığıyla yayımlanan (3 Mart 2017) habere tepki gösterdi. "Muhatabımız öyle arsız ki. Yalanı yüzüne vurulduğu halde zerre yüzü kızarmadan konuyu laga lugaya getirip yalanını sürdürüyor. 'Serkan Aydın diye FETÖ’cü bir yargıç vardı, o da Kosova’ya kaçmıştı' falan diye işi gargaraya vermeye çalışıyor" diyen Hakan, "İyi ama sen 'Barbaros, FETÖ’cü hâkim ile aynı siteden ev aldı' demiyor muydun? Laga lugayı bırakıp iddianın arkasında dursana" ifadesini kullandı.

Akşam gazetesinde Murat Kelkitlioğlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde, darbe girişiminin ardından tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muraoğlu'nun Kosova'da "'FETÖ'cü hâkim" Serkan Aydın ile aynı siteden ev aldığını iddia edilmişti.

Ahmet Hakan'ın "Alamanya... Alamanya... Umduğunu bulaman ya" başlığıyla yayımlanan (6 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adam gazetesine manşet çekti.

Dedi ki:

“Doğan Grubu’nun Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, FETÖ’cü Yargıtay hâkimi Serkan Aydın ile Kosova’da aynı siteden ev aldı.”

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Doğruydu.

Barbaros Muratoğlu, ata baba yurdu Kosova’dan 49 metrekarelik bir daire satın almıştı.

Yine doğruydu.

Barbaros Muratoğlu’nun Kosova’da birlikte daire aldığı Serkan Aydın diye bir şahıs vardı.

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Fakat doğru olmayan husus şuydu:

Barbaros’un birlikte daire satın aldığı Serkan Aydın bir işadamıydı. FETÖ’cüdeğildi, Yargıtay hâkimi değildi.

Yani bir isim benzerliğiydi söz konusu olan.

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Dürüst bir insan ne yapar bu durumda?

- “Pardon” der.

- “İsim benzerliğinin kurbanı oldum” der.

- “Hapiste tutuklu bulunan bir insana haksızlık yaptım” der.

- “Bu da mı gol değil Aydın Doğan derken asıl golü kendi kaleme atıverdim” der.

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Fakat muhatabımız öyle arsız ki...

Yalanı yüzüne vurulduğu halde...

Zerre yüzü kızarmadan konuyu laga lugaya getirip yalanını sürdürüyor.

“Serkan Aydın diye FETÖ’cü bir yargıç vardı, o da Kosova’ya kaçmıştı” falan diye işi gargaraya vermeye çalışıyor.

*

İyi ama sen...

“Barbaros, FETÖ’cü hâkim ile aynı siteden ev aldı” demiyor muydun?

Laga lugayı bırakıp iddianın arkasında dursana!

Barbaros ile FETÖ’cü hâkimin aynı siteden ev aldığını...

Göstersene. Kanıtlasana. Belgelesene.