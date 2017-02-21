Ahmet Hakan'dan AKP'li Yasin Aktay'a: Tam yazıyı kesip saklayacaktım ki...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Şafak yazarı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın "Erdoğan varken zaten sorun yok. Peki, yine de halk kimi mi seçecek? Elbette ki bu halktan korkumuz olamaz, kimi seçerse seçsin" ifadesiyle ilgili olarak adını anmadan "Bir an dedim ki, 'Ben bu yazıyı saklayayım. Bu halk, ileride bu arkadaşın hiç de istemediği birini seçerse. Yüzüne çarparım.' Sonra hemen vazgeçtim" dedi.

Hakan, "Bunlar, geçmişte yazdıklarının yüzlerine çarpılmasından zerre kadar etkilenmiyorlar ki" diye yazdı.

Yasin Aktay, dün (21 Şubat 2017) yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Birileri çoktan referandum sürecine kendi hayallerini gerçekleştireceği bir devrim misyonu yüklemiş bile. Tabii hayal ve devrim dediğiniz de varsa yoksa Erdoğan'a bir gol atmanın ötesinde bir şey değil. Böylesine bir sefalet devrimcilik. FETÖ de belki irtikap etmiş olduğu darbe cürmünün takibinden kurtulabilme umudunu çaresizce bu referandumdaki “hayır”a bağlamış durumda"



"Oysa biz konunun içeriğinin de çok önemli olduğunu her vesileyle anlatmaya çalışıyoruz. Hükümet sistemi değişikliğinin Erdoğan'ın şahsıyla, ona daha fazla yetki vermeyle bir alakası yok. Bilakis buna en son ihtiyaç duyacak kişi bugünkü yetkileriyle ve kendi şahsi gücü ve etkisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"



"Herkesi 'ya Erdoğan'ın dışında birisi bu sistemin başına gelirse!” diye korkutuyorlar ya! Biz de tam da Erdoğan sonrası için, Türkiye'yi yine her türlü istikrarsızlık riskine karşı koruyacak, iyi ve etkili yönetim imkanına kavuşturacak bir tedbirden bahsediyoruz. Yoksa, Erdoğan varken zaten sorun yok"



"Peki, yine de halk kimi mi seçecek? Elbette ki bu halktan korkumuz olamaz, kimi seçerse seçsin"

Ahmet Hakan'ın "‘Atatürk Türk değildir’ demiş dangalağın teki" başlığıyla yayımlanan (21 Şubat 2017) yazısı şöyle:

- “Atatürk Türk değil” diyebiliyorsan... Bunu büyük ölçüde Atatürk sayesinde diyebiliyorsun a be hödük.

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- Atatürk’e “Türk değildir” denmez... Denecekse “Biraz fazla Türk” denir a be kara cahil.

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- “Ne mutlu Türk’üm diyene” demiş, “Türk övün, çalış, güven” demiş bir liderdir Atatürk... A be kaba gerzek!

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- Bu toprakların en ulussuz günlerinden Türk diye bir ulus çıkarmıştır Atatürk... A be sallamacı dangalak!

Tam şu yazıyı kesip saklayacaktım ki

Adı lazım değil, hükümet yanlısı bir köşe yazarı, “Erdoğan’dan sonra bu sistem kimin eline geçecek” meselesiyle ilgili olarak şunu yazmış:

“Elbette ki bu halktan korkumuz olamaz, kimi seçerse seçsin.”

*

Bir an dedim ki:

“Ben bu yazıyı saklayayım... Bu halk, ileride bu arkadaşın hiç de istemediği birini seçerse... Yüzüne çarparım.”

*

Sonra hemen vazgeçtim.

Çünkü aklıma geldi:

Bunlar, geçmişte yazdıklarının yüzlerine çarpılmasından zerre kadar etkilenmiyorlar ki.

*

Ne yani?

Yazdıkları Fetullah övgüleri yüzlerine çarpıldığında...

En küçük bir yüz kızarması falan söz konusu oluyor mu, oldu mu?

Anketçi gelse...

“Evet mi, hayır mı” diye sorsa...

Korkusuz, telaşsız, gürül

gürül, sağına soluna bakmadan, “güm” diye, “pat” diye...

“Hayır” diyebilir misin?

*

Anket sonuçlarına biraz da bu açıdan bakmaya ne dersiniz?