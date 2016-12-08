Ahmet Hakan'dan Abdurrahman Dilipak'a: Pardon...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a yönelik olarak kullandığı "Ben hayatımda bundan daha çetrefilli bir havuz problemiyle, bundan daha demir leblebi felsefi bir metinle, bundan daha karmaşık bir ruh haliyle, bundan daha girift ve karmaşık bir matematik problemiyle karşılaşmadım" ifadesi nedeniyle "Pardon" dedi.

Hakan, "Bir vatandaşımız tuttu elindeki 1 dolarları protesto maksadıyla yaktı. Yani siz haklı çıktınız. Eğer söz konusu vatandaş, 1 dolarları değil de 100 dolarları yaksaydı, 'Pardon' demek yerine 'Çok ama çok özür diliyorum' derdim" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Doğan Grubu'na vergi cezası kesen 11 maliyeci bugün nerede" başlığıyla yayımlanan yazısının (8 Aralık 2016) ilgili bölümü şöyle:

1- METİN ÖLÇEK: FETÖ'den işten atıldı.

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2- UMUT MENGÜVERDİ: FETÖ’den işten atıldı.

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3- AHMET TURAN BAHŞİ: FETÖ’den işten atıldı.

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4- HARUN NACİ ÖZBEK: FETÖ’den işten atıldı.

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5- FATİH KIZILTEPE: FETÖ’den işten atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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6- ÜMİT AYFER: FETÖ’den işten atıldı.

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7- FATİH RÜŞTÜ ÖZBEK: FETÖ’den işten atıldı.

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8- MUSTAFA GÜNEŞ: FETÖ’den işten atıldı. Firari...

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9- AZİZ ÖZBEK: FETÖ’den işten atıldı.

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10- HASAN KURNAZ: FETÖ’den işten atıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi.

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11- BEYTULLAH YURTTUTAN: Darbe kalkışmasından önce kendi isteğiyle görevden ayrıldı.

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11- Doğan Grubu’na kumpas kurup tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçüde vergi cezası kesen 11 maliyecinin durumu bu...

Bunun üzerine söylenecek tek bir kelime bile fazla!

Kısacası... Başka bir şey demiyorum. Tanık da sizin, sanık da sizin!

Bahçeli, AK Parti'ye kazık atacak mı, atmayacak mı?

Devlet Bahçeli’nin yapmak istediği şey galiba şöyle bir şey:

- Bugünkü mevcut durum, sürdürülebilir bir durum değildir.

- Her tarafından dökülen mevcut durumu sürdürmek yerine yeni bir sistem kurmak şart.

- Bunun için AK Parti’nin ne istediğini ortaya koyması gerekiyor.

- Benim görevim onların getirdiği yeni sisteme çeki düzen vermek.

- Aramızda esaslı görüş ayrılığı olmazsa... Anlaşırız.

- Aramızda esaslı görüş ayrılığı çıkarsa... Anlaşamayız.

*

Meseleye böyle bakınca...

“Kazık atmak” diye bir seçeneğin teknik olarak masada olmadığı açıkça görülür.

Gün aymıyor sabahları

BİR okurumun gönderdiği mektubu yayınlıyorum:

*

“Ahmet Bey... Saatleri bir saat geri almadık diye bütün düzenimiz şaşmış durumda... Sabahları küçük kardeşlerimiz, çocuklarımız zifiri karanlıkta sokaklara, caddelere çıkıyor. Biz çalışanlar da öyleyiz. Hiçbir şey için geç değil. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Ne olur bu konuyu hatırlatın. Gün aymıyor sabahları.”

Pardon Dilipak

Abdurrahman Bey.

Dediniz ki:

“Ey ahali! Sakın protesto ediyorum falan diye dolarlarınızı yakmaya kalkışmayın.”

*

Ben de hemen atarlandım.

Dedim ki:

“Milletin zekâsına hakaret etme Dilipak.”

*

Fakat ne oldu?

Şu oldu:

Bir vatandaşımız tuttu elindeki 1 dolarları protesto maksadıyla yaktı.

*

Yani siz haklı çıktınız.

*

Eğer söz konusu vatandaş, 1 dolarları değil de 100 dolarları yaksaydı...

“Pardon” demek yerine “Çok ama çok özür diliyorum” derdim.