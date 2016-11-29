Ahmet Hakan'dan Abdurrahman Dilipak'a: Bu millet seni dolarla götürüp dolarsız getirir!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Twitter'da "Sakın doları yakıp yırtmayalım. O kadar parayı ABD'ye bağışlamış oluruz" diyen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a yönelik olarak "Milletin zekâsını tahkir ve tezyif etme! Milleti aptal yerine koyma! Millete koyun muamelesi çekme! Milletin aklını hor ve hakir görme! Yoksa bu millet, seni dolarla götürüp dolarsız getirir" dedi. Hakan ayrıca, Dilipak'ın yaptığı yazım yanlışlarını düzelttiğini de ifade etti.

Ahmet Hakan'ın "Milletin zekâsına hakaret etme Dilipak!" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdurrahman Dilipak'ın Twitter'daki mesajı şöyle:

- Sakın doları yakıp yırtmayalım...

- O kadar parayı ABD’ye bağışlamış oluruz.

- Satalım...

- Dolar hesabını zorunlu değilse kapatalım.

(NOT: İmla ve ifade yanlışlarını düzelttim.)

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Abdurrahman Dilipak’a sesleniyorum:

- Milletin zekâsını tahkir ve tezyif etme!

- Milleti aptal yerine koyma!

- Millete koyun muamelesi çekme!

- Milletin aklını hor ve hakir görme!

*

Yoksa bu millet...

Seni dolarla götürüp dolarsız getirir!

E hani FETÖ ekonomiye operasyon çekiyordu?

Bir yetkilimiz...

“Doların yükselişi geçici” diyor.

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Bir başka yetkilimiz...

“Krizi fırsata çevirebiliriz” diyor.

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Bir diğer yetkilimiz...

“Anormallik yok, dolar tüm dünyada güç kazanıyor” diyor.

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Farklı bir yetkilimiz...

“Dalgalı kur sisteminde olur böyle şeyler” diyor.

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E hani FETÖ, ekonomimize operasyon çekiyordu Sayın Başbakan Binali Yıldırım?