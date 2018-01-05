Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a: Üç günlük dünya, haydi barışalım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2018'e barışarak girmenin moda olduğunu öne sürerek barışmak istediği isimleri açıkladı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye de seslenen Hakan, "Gerçi sana Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu’ya sarılması gibi sarılmam söz konusu bile olamaz ama sen gel yine de barışalım be Cübbeli!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Diyanet’in yapabileceği en şahane açıklama!" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bende barışmak istiyorum

Madem 2018’e barışarak girmek moda...

Ben de şu kişilerle barışmak istiyorum:

- CÜBBELİ AHMET: Gerçi sana Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu’ya sarılması gibi sarılmam söz konusu bile olamaz ama sen gel yine de barışalım be Cübbeli!

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- BÜLENT ARINÇ: Bir-iki eleştirdik, bir-iki laf ettik falan diye gönül koydun bana... Yıllardır ne selam var ne sabah! Üç günlük dünya! Gel barışalım.

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- ABDULLAH GÜL: İfade özgürlüğüne yaptığın vurguya dayanarak söylüyorum: Vaktiyle seni ifade özgürlüğüne yaslanarak eleştirdim diye küstün bana. Hadi barışalım.

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- YAVUZ TURGUL: Çektiğin bütün filmlere mutlaka bir kulp buldum. Bu nedenle bana kızdığını ve küstüğünü düşünüyorum. Gel, modaya uyalım, barışalım. Hem unutma! Son filmine de kulp bulmamıştım.

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- ŞEYMA SUBAŞI: İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!