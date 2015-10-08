Ahmet Hakan'a saldırıda adı geçen Sedat Peker: Ahmet Hakan'ın evine 15 gün evvel misafirliğe gitmiştim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a saldırı olayında adı geçen Sedat Peker, olayla ilgili olarak “Ahmet Hakan Bey'e sorulduğunda kendisi de zaten teyit edecektir ki, 15 gün evvel ben, evine sohbet etmek amacıyla misafirliğe gitmiştim” dedi.

Hürriyet gazetesine ilk baskını yapan grubun içinde yer alan ve burada "1 Kasım'da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız" diyen, daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve gazeteci Ahmet Hakan'dan bahsederken "Bizim hatamız bunlara hiç dayak atmamak olmuş" diyen AKP İstanbul MilletvekiliAbdurrahim Boynukalın'ın, Ahmet Hakan'ın uğradığı saldırıyla ilgili olarak Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a "Ahmet Hakan’ı dövmüşler, bize yüklemek istediler. Onunla ilgileniyordum ama Allah’tan Sedat Peker’in adamlarıymış" dediği öne sürüldü.

Hakan’a yapılan saldırıda şüphelilerin "Bu işin içinde reis var" diye verdiği ifadeyle 'Reis' lakaplı organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan, Ergenekon davası sanığı Sedat Peker'in olayı azmettirdiği öne sürülmüştü.

Sedat Peker, Ahmet Hakan’a saldırı olayına ilişkin azmettirici olarak adının geçmesine karşılık yazılı açıklama yaparak kendisini savundu.

Peker, "Öncelikle beni yıpratmak için buradan kendine ekmek çıkarmaya çalışanlar sadece kendinizi komik duruma düşürürsünüz, başkada hiçbir şey yapamazsınız. Size bunu açık ve net olarak söylemek isterim. Zaten bu kötü olay yaşandığında Ahmet Hakan Bey'i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntülerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

SoL'da yer alan habere göre, Ahmet Hakan'ı aradığında olayın "yönlendirilme" amaçlı yapıldığını söyleyen Peker açıklamasında "Tüm bu saçmalıkların fark edileceğini bildikleri için bu işi kurgulayanlar bence olaya daha bir mafyavari hava vermek adına sanıkların Savcılıkta ifadelerini değiştirmelerini istemişler. Ancak bütün her şey o kadar acemice yapılmış ki dikkatli bir gözle bakınca tezgah hemen açığa çıkıyor" dedi.

Açıklamasında "Bütün sanıklar, ifadelerinde Ahmet Hakan’ın evini bulamadıkları için kendilerini azmettiren (yani aracı azmettiricinin) hala adresini bulamadınız diye onlara kızdığını belirtmişler" diyen Peker, kendisinin 15 gün önce Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret ettiğini belirterek "Eğer ki ben azmettirenlerden biriysem görev verdiğim adamlara mı bildiğim ev adresini 3-4 gündür arattırıyormuşum" şeklinde konuştu.

Peker, ayrıca Hürriyet saldırganı Abdürrahim Boynukalın'ın "Allah’tan yakalananlar Sedat Peker'in adamıymış, yoksa bunu da benden bilirlerdi" sözlerinin ise gerçeği yansıtmadığını iddia ederek "Milletvekili Beyefendi böyle bir şey demediğini, bunun yalan haber olduğunu söylemiş. Ben bu beyanı esas olarak kabul ederim. Eğer ki gazetecinin elinde bir ses kaydı varsa onu yayınlasın, o zaman cevap olarak benim de söyleyeceğim şeyler olur elbet" dedi.