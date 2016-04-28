Ahmet Hakan'a saldırı: Deliller 'viber'den çıktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın darp edilmesiyle ilgili davanın 3. duruşması dün İstanbul 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Coşkun’un avukatı Aslı Kazan Gilmore mahkemeye; sanıklardan Yahya Kemal Gezer’in telefonundan sildiği ancak polislerce kurtarılan ‘viber’ adlı haberleşme ağı yazışmalarını yeni kanıt olarak sundu. Kayıtlara göre Gezer, Uğur Adıyaman'a "Dikkatli ol. Etrafı kolaçan et. Yaklaştığınızda tedbirli olabilir” diyerek talimat veriyor.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, ifadesinde olayla tek ilişkisinin sanıklara teslim olmaları telkininde bulunmak olduğunu savunan Gezer’in CNN Türk önünde bekleyen saldırgan Soner Arık ve Uğur Adıyaman’ı ‘viber’ üzerinden yönlendirdiği anlaşıldı.

Paralarla ve silahla poz verdi

Kayıtlara göre Adıyaman, Gezer’e “Program bitince yazar mısın?” diye yazdı. Program bitince Gezer “Bitti. Dikkatli ol. Etrafı kolaçan et. Yaklaştığınızda tedbirli olabilir” diye yazdı. Adıyaman da “Ettik abi” diye yanıt verdi. Sanıklardan Fuat Elmas’ın viber’dan silah ve paralarla çekilen fotoğraflar gönderdiği de anlaşıldı.