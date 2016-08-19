Ahmet Hakan'a köşe komşusundan tepki: Acun'u açıkça hedef gösteriyorsun, düpedüz haksızlık

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında iki Yetenek Sizsiniz yarışmacısının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Acun'un yarışmalarına neden el atılmıyor?" diyen köşe komşusu Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Semercioğlu, "Acun’u açıkça hedef göstermektir. Düpedüz haksızlıktır" dedi.

"10 yılda binlerce insanın yarışmacı olarak katıldığı yarışmalar yapan Acun’un iki yarışmacısının FETÖ’yle ilişkili olduğu iddiası bize hiçbir şey kanıtlamaz" ifadesini kullanan Semercioğlu, "Başka ilişkileri varsa, bir bağı varsa ortaya çıkarın.

Ama iki yarışmacısı üzerinden birini karalamaya çalışmak büyük haksızlık. O iki yarışmacı Kanal D yarışmalarında da yarışmış olabilirdi. Atv, Star yarışmalarında da yer alabilirdi...

O zaman ne diyecektik?" diye yazdı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Acun'a haksızlık" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Atalay Demirci ve "Yetenek Sizsiniz"in finalistlerinden Hakan Akdoğan'ın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra; "Acun'un yarışmalarına neden el atılmıyor?" demek...

Acun’u açıkça hedef göstermektir.

Düpedüz haksızlıktır.

10 yılda binlerce insanın yarışmacı olarak katıldığı yarışmalar yapan Acun’un iki yarışmacısının FETÖ’yle ilişkili olduğu iddiası bize hiçbir şey kanıtlamaz.

Buradan hareketle Acun’un tüm yarışmalarını, hatta kanalını FETÖ’yle ilişkilendirmeye çalışmak büyük haksızlıktır...

Başka ilişkileri varsa, bir bağı varsa ortaya çıkarın.

Ama iki yarışmacısı üzerinden birini karalamaya çalışmak büyük haksızlık.

O iki yarışmacı Kanal D yarışmalarında da yarışmış olabilirdi...

Atv, Star yarışmalarında da yer alabilirdi...

O zaman ne diyecektik?