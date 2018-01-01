Ahmet Hakan'a göre Abdullah Gül'ün 10 maddede yeni stratejisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "10 maddelik yeni stratejisini" açıkladı. Hakan, Gül'ün, "Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat" edeceğini iddia etti.

Abdullah Gül, 696 Sayılı KHK ile ilgili yaptığı "Muğlak" eleştirisi tepki çekmişti. Gül'ün açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kastamonu'daki AKP kongresinde isim vermeden hedef alarak, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Yazıklar olsun" demişti.

Hakan'ın "Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

1- Doğrudan Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...

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2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.

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3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.

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4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.

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5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.

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6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.

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7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...

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8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.

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9- Maslahatçı isyan.

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10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.