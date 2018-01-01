T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Hakan'a göre Abdullah Gül'ün 10 maddede yeni stratejisi

"Uluslararası güçlerin adamı olmadığını göstermek için yoğun çaba sarfedecek"

01 Ocak 2018 09:40

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "10 maddelik yeni stratejisini" açıkladı. Hakan, Gül'ün,  "Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat" edeceğini iddia etti.

Abdullah Gül, 696 Sayılı KHK ile ilgili yaptığı "Muğlak" eleştirisi tepki çekmişti. Gül'ün açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kastamonu'daki AKP kongresinde isim vermeden hedef alarak, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Yazıklar olsun" demişti. 

Hakan'ın "Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

1- Doğrudan Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...

*

2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.

*

3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.

*

4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.

*

5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.

*

6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.

*

7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...

*

8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.

*

9- Maslahatçı isyan.

*

10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.

 

ETİKETLER

abdullah gülstratejiyeni10erdoğanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24