Ahmet Hakan'a açılan 'Tahir Elçi' soruşturmasında takipsizlik

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'ye, televizyon programında söylediği "PKK terör örgütü değildir" sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan dava kapsamında programın moderatörü Ahmet Hakan Coşkun hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

NTV’nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, 15 Ekim 2015'te moderatörlüğünü şüpheli Ahmet Hakan Çoşkun'un yaptığı televizyon programında konuklar arasında bulunan “Tahir Elçi'nin söylediği sözler nedeniyle beyanlarını sarf edilmesine olanak tanıyan” yayın sorumlusu ve programın moderatörü hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda, söz konusu program ile ilgili inceleme yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Programın canlı yayın şeklinde olduğu, beyanın moderatör ya da yayın sorumlusu tarafından değil, konuşmacı olarak katılan şahıs tarafından spontane olarak sarfedildiği, moderatör tarafından diğer konuklara itiraz hakkı verildiği, hatta moderatör tarafından beyanının ne anlama geldiğine yönelik açıklattırma tavrı sergilendiği, dolayısıyla şüpheliler moderatör Ahmet Hakan Çoşkun ile yayın sorumlusu Ali Güven'in üzerine atılı suç ile ilgili kasıtlarının varlığı konusunda yeterli ve inandırıcı delil edilmediği anlaşılmaktadır.''

Savcılık kararında, şüpheliler Ahmet Hakan Çoşkun ile Ali Güven hakkında takipsizlik kararı verilmesine hükmetti.