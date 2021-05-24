Ahmet Hakan: Yükseliş trendindeki alengirli bir olayın sadece gidişatına bakarak yorum yapmamak lazım, neticeyi görmek gerekir

Kabul... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.

Öğüt iki: Komplo ile fal

Tamam... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. 'Komplo' ile 'fal', birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!

Öğüt üç: Hayal kırıklıkları

Doğru... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle 'Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak' der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.

Öğüt dört: Erken seçim

Anlıyorum... 'Erken seçim geliyor' beklentisi içine girmek, bizde milli spordur. Ama unutmayın: Sistem değişti! Teknik olarak böyle bir karar almak çok zor! 'Erken seçim' derken bin kere düşünmek lazım yani.

Öğüt beş: Küçük konuşmak

Yükseliş trendindeki alengirli bir olayın, sadece gidişatına bakarak yorum yapmamak lazım. Neticeyi görmek gerekir neticeyi. Netice bir muamma ise... Büyük konuşmak yerine küçük konuşmayı tercih etmekte fayda var."

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