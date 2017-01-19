Ahmet Hakan: Yetişin komşular, ne yapacağımı şaşırdım!

Kanal D Ana Haber Bülteni ile izleyicilerin karşısına çıkan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Birkaç günlük Kanal D Ana Haber maceramın ardından sağımdan-solumdan işittiklerim şunlardır: Annem diyor ki: Dik dur, dik. En yakınım diyor ki: Kafanı yukarı kaldırma, rahat ol. Dayım diyor ki: Kravat olmamış, otur sıfır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Anayasa değişirken... Şu 7 şeye dikkat et" başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- BİR: Sevdiğin politikacının kariyer planını oylamayacaksın, memleketinin geleceğini oylayacaksın... Aman ha aman! Buna göre düşün, buna göre uygula, buna göre neticelendir.

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- İKİ: Bahçeli şunu demiş, Kılıçdaroğlu bunu demiş, Binali Bey şöyle buyurmuş... Bunları bir tarafa bırak... Düşün, oku, incele, dinle, tartış, anlamaya çalış... Ve yaklaşımını ona göre belirle!

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- ÜÇ: Bu anayasa değişikliği yaşadığın hayatın olumsuzluklarına, ekonomiye, teröre, işsizliğe, kutuplaşmaya bir çare olacak mı, olmayacak mı? Sadece buna odaklan ve ona göre tavır al.

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- DÖRT: Sadece tek bir tarafın söylediklerini dinlemekten vazgeç... “Anayasa değişecek/Dertler bitecek” diyenlere kulak verdiğin gibi... “Bu değişiklik bizi batırır” diyenlere de kulak ver. Sadece tek bir tarafı dinlemekten vazgeç.

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- BEŞ: Hep şunu düşün: Ya bu getirilen yeni sistemle ülkemin kaderi, hiç ama hiç sevmediğim bir liderin eline geçerse halim ne olur? Kendinin ve ülkenin kaderini tek bir kişinin insafına bırakma.

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- ALTI: Getirilen değişikliklerle... Hukuk bağımsız olacak mı? Kuvvetler ayrılığı sağlanacak mı? Demokrasi gelecek mi? Kendimi güvende hissedecek miyim? Ortak akıl işleyecek mi? Bunlara bak! Başka bir şeye değil, hep bunlara bak.

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- YEDİ: Eğer getirilen değişiklik gerçekten de iddia edildiği gibi ülkenin tüm yönetimini tek bir kişiye bırakıyorsa... O tek bir kişinin kim olduğuna hiç bakmadan buna geçit verme. Unutma ki Türkiye, tek bir kişiden daha büyüktür.

Yüreğim soğudu ama

BU cani ve alçak herifin gözünü kırpmadan 39 kişiyi katlettiğini düşündükçe...

- Öfkeden deliye dönüyorum.

- Sinirden kıpkırmızı oluyorum.

- Nefretten dengemi kaybediyorum.

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Adama yapılan her türlü kötülüğün yüreğimi soğutmaya yetmeyeceğinin farkındayım.

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- Ben birey olarak böyle düşünebilirim.

- Ben birey olarak böyle hissedebilirim.

- Ben birey olarak “vur gözünün üstüne” falan diye tempo tutabilirim.

- Ben birey olarak “Elleriniz dert görmesin polis beyler” bile diyebilirim.

Ancak hiçbir hukuk devleti, olaya benim birey olarak baktığım gibi bakamaz.

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Hukuk devletinde işkence olmaz.

Söz konusu işkence, ülkede yaşayan milyonların yüreğini soğutsa bile bu olmaz, olamaz.

Biz bireyler olarak gaza gelebiliriz ama devletin kurumsal olarak gaza gelme hakkı yoktur.

[Anayasa değişirken... Şu 7 şeye dikkat et] YETİŞİN KOMŞULAR, NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

BİRKAÇ günlük Kanal D Ana Haber maceramın ardından sağımdan-solumdan işittiklerim şunlardır:

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- Annem diyor ki: Dik dur, dik.

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- En yakınım diyor ki: Kafanı yukarı kaldırma, rahat ol.

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- Dayım diyor ki: Kravat olmamış, otur sıfır.

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- Terzi Recai Amca diyor ki: Bu ne heyecan yeğenim?

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- Eski yöneticim diyor ki: Başkası olma, kendin ol.

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- Berberim diyor ki: Abi azıcık gülsene yav!

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- Kahveden arkadaşlar diyor ki: Her haberin sonunda bir-iki yorum attırsana birader.

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- Tavlada üttüğüm şahıs diyor ki: Camdan okuma lan, candan anlat...

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- Hacı Semiha Teyze diyor ki: Korkuyorum oğlum, sana nazar değecek.

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- Ayı Fahri diyor ki: Kıyafetin çok bol.

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- Polemik Kerim diyor ki: Kıyafetin çok dar.

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- Fanatik takipçim diyor ki: Her şey çok süper.

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- Azılı düşmanım diyor ki: Çakılacaksın hahaha!

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- Melih Gökçek diyor ki: CHP’ye ne zaman çakacaksın?

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- Laikçi teyzem diyor ki: Portakal, orada kal.

Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya 4 tavsiye: