Ahmet Hakan: Yerlerinde olmayı hiç istemeyeceğim kişiler, Millet İttifakı'nın adayını belirlemek durumunda kalan kişilerdir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin zor bir iş olduğunu dile getirdi.

Hakan, "Ekrem İmamoğlu’nu aday yapsalar, seçime kadar da olsa İstanbul gidecek. Mansur Yavaş’ı aday yapsalar, seçime kadar da olsa Ankara gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yapsalar, seçilemez diye endişeleri var. Meral Akşener’i aday yapsalar, HDP’yi ürkütürüz diye endişeleri var. Abdullah Gül’ü aday yapsalar, Muharrem İnce’yi tutamayacaklar.

Şu sıralar... Yerlerinde olmayı hiç istemeyeceğim kişiler... Millet İttifakı'nın adayını belirlemek durumunda kalan kişilerdir" düşüncesini dile getirdi.

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