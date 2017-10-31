Ahmet Hakan: Yedi düvele karşı verdiği savaşta 'kandırıldım' demediği için Atatürkçü oldum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine "Sen nasıl Atatürkçü oldun ya..." diye mail atan okuruna yanıt verdi. Atatürkçü olmanın gerekçelerini anlatan Hakan "Yedi düvele karşı verdiği savaşta hiçbir zaman “aldatıldım, kandırıldım” demediğini aklıma getirdim. Atatürkçü oldum" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Ben nasıl Atatürkçü oldum?" başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2017) yazısı şöyle:

MAIL atmış herifin teki.

“Sen nasıl Atatürkçü oldun ya...” falan diye aşağılayarak çıkışıyor bana.

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Anlatayım.

Ben şöyle Atatürkçü oldum:

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- Pakistan’ı düşündüm, Irak’ı düşündüm, Suriye’yi düşündüm... Mezhep savaşlarını, aşiret çekişmelerini düşündüm. Atatürkçü oldum.

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- Kadınların yanlarında kocalarıyla statlara girebilmesinin “büyük devrim” diye alkışlandığı Suudi Arabistan’ı düşündüm. Atatürkçü oldum.

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- Yedi düvele karşı verdiği savaşta hiçbir zaman “aldatıldım, kandırıldım” demediğini aklıma getirdim. Atatürkçü oldum.

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- Ceberut devlet anlayışının bayrağı olmaktan çıktığı anda yeryüzünün en sempatik figürü haline geldiğini fark ettim. Atatürkçü oldum.

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- Müritlerine kanlı oyunlar oynatan Fetullah türü adamların panzehrinin Atatürk olduğuna kesin inandım. Atatürkçü oldum.

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- Bugünün Ortadoğu’suna bakıp 100 yıl önce yüzünü Batı’ya dönmenin ne anlama geldiğini öğrendim. Atatürkçü oldum.

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- Atatürk adına zalimlik yapanlar, sahneyi terk etmek zorunda kalınca ve ortalık tertemiz olunca... Atatürkçü oldum.

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- Din ve dince kutsal bilinen değerlerin siyasi arenada sömürülmesinin nelere yol açtığını yaşayarak gördüm... Atatürkçü oldum.