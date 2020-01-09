Ahmet Hakan: Yaşanan krizden İran ve Trump da memnun aslında

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesiyle başlayan gerilimi yorumladı. Hakan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran’ın bu krizden aslından memnun oldukları görüşünü savundu.

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Hakan, Trump’un bu krizle azil sürecinin unutulduğunu ve seçimde şansının arttığını dile getirdi, Hakan, “İran memnun.. Protesto gösterilerinin izi bile kalmadı, rejim yeniden dirildi falan” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Beyaz Saray'ın emriyle ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı ile Bağdat'ta öldürüldü. Tahran'dan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili üst üste 'intikam' vurgusu içeren mesajlar gelirken, operasyonun Kongre'ye danışılmadan gerçekleştirilmesi Washington'da muhalefetin tepkisini çekti. Kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın olası rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da yapılan operasyonun olası sonuçlarından endişe duyduklarını ifade eden açıklamalar yaptı. Bu gelişme, İran-ABD hattındaki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı. Bölgede tansiyon yükselirken, ABD vatandaşlarına "Irak'ı acil olarak terk etme" çağrısı yaptı.

İran, ABD'nin Irak'a bulunan üssünü füzelerle vurdu.