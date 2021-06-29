Ahmet Hakan: Yapmayın, etmeyin; Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla tekrar gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Erdoğan’ın önünü açmıştı" diyerek eleştirildiğini söylerken, "Oysa eleştirildiği bu konu, kişisel tarihinin en demokratik eylemidir" yorumunu yaptı.

Hakan, "Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse... Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar: 'O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.' Oysa eleştirildiği bu konu... Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en demokratik eylemidir" dedi.

Hakan, "Hatırlayalım: Yıl: 2002. Tayyip Erdoğan, parti başkanı olarak ilk kez seçime giriyordu. Ancak milletvekilliğine aday olması yasaktı. Milletvekili olamayacağı için başbakan da olamayacaktı. Nitekim öyle de oldu: Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu parti, en çok oyu almış ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti. Ama Erdoğan’ın ülkeyi yönetmesi yasaktı. İşte bu çarpıklığın, bu tuhaflığın, bu garipliğin, bu mağduriyet görüntüsünün ortadan kaldırılması şarttı. Deniz Baykal, bu aşamada devreye girdi. Yasağın arkasına saklanmaya tenezzül etmedi. Kaçak dövüşmekten kaçınmayı tercih etti. Ve 'Yasağı kalksın, mertçe rekabet yapalım' dedi. Yapmayın, etmeyin. Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

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