Ahmet Hakan yanıtladı: Cemaatler ve tarikatlar sorunu nasıl çözülür?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendi sorduğu "Cemaatler ve tarikatlar sorunu nasıl çözülür?" sorusuna yanıt verdi. Hakan, "Devlet dairelerine mürit ve ihvan sokmaya çalışan cemaat ve tarikatlara, 'Başımıza ikinci FETÖ mü kesileceksiniz? Hadi yürüyün! Hadi uzayın!' denilirse çözülür" ifadesini kullandı.

Hakan bugünkü (21 Temmuz 2018) yazısında cemaat üyelerine "Orhan Baba'nın 'Kula kulluk edene yazıklar olsun" şarkısının dinletilmesi gerektiğini savunarak şunları kaydetti:

- Devlet, tarikat ve cemaat kurana... “Birader, senin cemaat kurmana da tamam, tarikat kurmana da tamam... Ama bir şartla: Para pul işlerine hiç ama hiç bulaşmayacaksın” diye bir şart koşarsa çözülür.

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- Kuran-ı Kerim’de defalarca geçen “Hiç akıl etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz?” ayetleri sürekli ama sürekli gündemde tutulursa çözülür.

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- Eline aldığı terliği, “Bu terliği giyenler rüyalarında Hz. Peygamber’i görürler”diye pazarlamaya çalışan şarlatana... “Pazarladığın terliği aldım, giydim... Ama rüyamda Hz. Peygamber’i görmedim. Ver terliğin parasını” diye çıkışılırsa çözülür.

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- Orhan Baba’nın “Kula kulluk edene yazıklar olsun” şarkısı, günde en az yüz kere kafalara çakılsa çözülür.

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- Pahalı otomobillerle, havuzlu villalarla, ihtişamlı sofralarla hayat sürdüren şeyhler, “Söyle bakalım... Seninki kaç lokma, seninki kaç hırka? Çabuk söyle...”falan diye madara edilirse çözülür.

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- Her tarikat şeyhi sürekli Yunus Emre’nin tasavvuf kriterleriyle sınanırsa ve sınavdan çakan şeyh anında ifşa edilirse çözülür.

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- Devlet dairelerine mürit ve ihvan sokmaya çalışan cemaat ve tarikatlara, “Ne oluyor lan! Başımıza ikinci FETÖ mü kesileceksiniz? Hadi yürüyün! Hadi uzayın!” denilirse çözülür.

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- İlahi aşkın yerini paranın, muhabbetin yerini zorlamanın, ruhi derinliğin yerini şekilciliğin, nefis terbiyesinin yerini şatafatın aldığı bir ortamda... Günümüz tarikatçılığı ve cemaatçiliği “sapma” olarak nitelenirse çözülür.