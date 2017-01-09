Ahmet Hakan: Yahu milletin konudan haberi yok, vereceği karara nasıl güveneyim!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ANAR Araştırma Şirketi'nin anayasa değişikliği teklifine ilişkin yaptığı anketle ilgili olarak "Milletime güvenmeye dünden razıyım. Milletimin engin bir sağduyusu olduğuna sonsuz inancım var. Milletimin kararının hilafına tek bir kelime bile etmem. Fakat milletimin konudan haberi yok yahu" dedi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 36'sı AKP'nin MHP ile görüşerek hazırladığı anayasa değişikliği teklifi hakkında fikir sahibi değil; "Çok az bilgim var" diyenlerin oranı yüzde 38 iken, fikir sahibiyim diyenlerin oranı ise yüzde 14.

Ahmet Hakan'ın "Kararı millet verecek de milletin konudan haberi yok" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- “Kararı millet verecek” diyenler!

- “Millete güvenin” diyenler!

- “Milletin kararından korkmayın” diyenler!

- “Milletin şaşmaz sağduyusu” diyenler!

Hey!

Alo!

Size sesleniyorum.

*

ANAR’ın yaptığı araştırmaya göre yüce milletimizin...

Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren Anayasa değişikliğiyle ilgili durumu şöyle:

- Hiç bilgim yok diyenler: Yüzde 36

- Çok az bilgim var diyenler: Yüzde 28

- Biraz öğrendim diyenler:

Yüzde 14

Topluyoruz: Yüzde 78.

*

- Milletime güvenmeye dünden razıyım...

- Milletimin engin bir sağduyusu olduğuna sonsuz inancım var.

- Milletimin kararının hilafına tek bir kelime bile etmem...

Fakat milletimin konudan haberi yok yahu!

*

Bu durumda...

Milletimin vereceği karara ben nasıl güveneceğim?

*

Medet Devlet Bey medet!

Madem barışacaktınız o kavgayı niye ettiniz?

Başbakan Binali Yıldırım, Irak’a gitti.

Sonuç?

*

- İbadi’yle dostluk görüntüleri...

- Her konuda anlaşma...

- Başika konusunu tatlıya bağlama...

Falan...

*

İnsan ister istemez soruyor:

Sonunda madem böyle olacaktı...

Karşılıklı onca laf sokmaya ne gerek vardı ki?