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Ahmet Hakan ve Başak Sayan birlikte yakalandı

Oyuncu Başak Sayan ve Gazeteci Ahmet Hakan ilk kez birlikte görüntülendi.

16 Ekim 2009 03:00

Yaprak Dökümü dizisinin ünlü oyuncusu Başak Sayan ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan ilk kez birlikte görüntülendi.
 
Ünlü Gazeteci Ahmet Hakan ile Ünlü Oyuncu Başak Sayan’ın aşk yaşadığı haberini ilk olarak Sacitaslan.com yayınlamıştı.
 
Ünlü ikili bu haber için hiçbir yorum yapmamış ve yalanlama yoluna gitmemişti. Başak Sayan ve Ahmet Hakan aşkı ilk kez kameralarla görüntülendi.
 
Fox TV Bizden Kaçmaz ekibi Başak Sayan ile Ahmet Hakan’ı bir arada görüntülemeyi başardı.
 
Asmalı Mescit'te bir meyhanede Başak Sayan ile aynı masayı paylaşıyor Ahmet Hakan. Bizden Kaçmaz ekibini farketmiyor. Masada Bedri Baykam ve bir bayan daha var.
 

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