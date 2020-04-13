Ahmet Hakan: Vatandaşın gazetesine ulaşmasının bir yolu bulunmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili düzenleme yapan tüm yetkililere sesleniyorum; vatandaşın gazetesine ulaşmasının bir yolu bulunmalı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan bugünkü yazısında, "Ekmeğe nasıl ihtiyaç duyuyorsam gazeteme öyle ihtiyaç duyuyorum. Gazete benim için ekmek gibidir' diyen vatandaşlarımız var. Onların bu talepleri göz ardı edilmemeli.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi de bu yönde çağrılarda bulundu. Bu iki kurumdan gelen çağrılara kulak verilmeli." görüşünü savundu.

Hakan, "Bu ülkede darbe dönemlerinde bile vatandaş, ekmeğe nasıl ulaşabiliyorsa gazetelere de ulaşabilirdi. Bu unutulmamalı. Basılan gazetelerin halka ulaşamaması, büyük bir israfa yol açmıştır. Bunun önüne geçecek adımlar muhakkak atılmalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde sert ve keskin bir sokağa çıkma yasağı rejimi uygulanmıyor. Mesela marketler açık tutuluyor. Vatandaşlar, kendilerine verilen kısa süreli izin belgeleriyle marketlere gidip alışverişlerini yapabiliyor. Benzer bir düzenleme bizde de söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Bu olamıyorsa... Hiç değilse marketlere telefonla sipariş alıp evlere servis yapma imkânı tanınabilir.

Hiçbiri olamıyorsa... “Gazeteler nasıl dağıtılacak? Vatandaş gazetesiyle nasıl buluşacak?” sorularına mutlaka bir cevap geliştirilmeli.

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