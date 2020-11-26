Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Vaka sayısının açıklanmaması bir vatandaş olarak beni rencide ediyordu” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, “Bülent Annç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalan için... ‘Rencide oldum’ demişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Bülent Annç'ın Demirtaş'ın kitabını övmesiyle ilgili olarak 'Rencide oldum"'dedi. Sonuç? Artık içinde ‘rencide’ geçen cümleler kurmak moda. O halde ben de kurayım: Vaka sayısının açıklanmaması, bir vatandaş olarak beni rencide ediyordu.” ifadesini kullandı.