Ahmet Hakan: Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı, “Bu akşam burada bomba patlayacak” demişti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına katılan ve İyi Parti İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ'cü imasında bulunan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları için bir hafta hazırlandığını, program öncesi, “Bu akşam burada bomba patlayacak” dediğini yazdı.

Hakan, "Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: !Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.! Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, 'Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?' diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. 'Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?' diye sordum. Güldü. 'Hayır' dedi. Ve ekledi: 'Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.” ifadesini kullandı.

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