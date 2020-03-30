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Ahmet Hakan: “Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı?” sorusuna cevap aramaya gerek var mı?

"Kanal İstanbul kapsamında iki köprünün ihalesini yapması, olacak şey miydi?"

30 Mart 2020 07:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda birçok kısıtlama kararı alınmasına rağmen gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul güzergâhındaki tarihi iki köprünün taşınması ihalesinin yapılmasından bir gün sonra görevden alınması dikkati çekti. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, görevden almaya ilişkin, "Durum bu kadar açık ve netken 'Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı?' sorusuna cevap aramaya gerek var mı?" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN -Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?

TIKLAYIN -Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı

Hakan yazısında, "Ben tüm ihalelerin, tüm işlemlerin 'küt' diye durdurulması taraftarı değilim. Çok zaruri, çok acil ihtiyaçlar için çalışmalar tabii ki devam edecek.Ama el insaf! Kanal İstanbul, çok zaruri ihtiyaçlar kapsamında mıydı? Birkaç görevlinin ağızlarına maske takarak Kanal İstanbul kapsamında iki köprünün ihalesini yapması, olacak şey miydi?" görüşünü savundu.

Hakan, "Yapılan iş, iki şeye neden oldu: Bir 'Millet can derdindeyken...' diye başlayan haklı eleştirilerin yükselmesine... İki: Bu ihale yapılana kadar pek bir varlık gösteremeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bu ihaleyle birlikte gayet enerjik ve gayet dinamik bir biçimde ortaya çıkmasına... Durum bu kadar açık ve netken 'Ulaştırma Bakanı neden görevden alındı?' sorusuna cevap aramaya gerek var mı?" ifadesini kullandı. 

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