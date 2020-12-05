Ahmet Hakan: Uğur ve Özlem Hoca, “Gel birader, ne olur bizim aşıdan ol” deseler “Hayır, istemem” diyecek noktadayım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında yeni tip Koronavirüs’e karşı geliştirilme aşamasında olan aşılarla ilgili başlatan tartışmaları değerlendirdi.

“Ne zaman bu kadar çoğaldılar, ne ara bu denli örgütlendiler bilmiyorum ama aşı karşıtları büsbütün heyecanlanmış ve ayaklanmış durumdalar” diyen Hakan, “Çin aşısı eziklemesi ise bitecek gibi değil. Avrupalı çıksa, 'Çin’in aşısı bizimkinden daha iyi' dese... Yine de Avrupa aşısına göz süzecek tipler var bizde. Sonuç olarak, bu acıklı ve güldürücü muhabbetler yüzünden şu aşı işinden öyle bir soğudum ki. Uğur ve Özlem Hoca, ‘Gel birader, ne olur bizim aşıdan ol’ deseler ‘Hayır, istemem’ diyecek noktadayım” ifadelerini kaydetti.

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