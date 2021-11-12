Ahmet Hakan: Türkiye normalleşiyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP ve CHP'den örnekler göstererek "Türkiye'nin normalleştiğini" savundu.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti ve muhafazakâr kesim... Atatürk ve Atatürk’e ait değerler dünyasına hızla adapte olmaya, o dünyayla olan soğukluğunu gidermeye, Atatürk’ün yüz yıl önce yaptıklarının kıymetini idrak etmeye ve anlamaya başladı.

CHP ve seküler kesim... Din ve dine dair işaretlere karşı alerjisini yenmeye, başörtüsüne yönelik ödünsüz tutumunu terk etmeye, dindar ve muhafazakâr dünyanın değerlerine karşı anlayış geliştirmeye başladı.

İki kesimin de... Samimiyet sorgulamasına girişenleri... Niyet okuyucuları... 'Daha önce nerelerdeydiniz?' diyerek bu olumlu gelişmeye gölge düşürmeye çalışanları... Bol miktarda mevcut.

Bense bunların hiçbirine kulak asmayıp doğru yolda devam edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bu durum... Türkiye’nin normalleşmesinden başka bir şey değildir."