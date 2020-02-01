Ahmet Hakan Türkiye'nin en tehlikeli mesleğini açıkladı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, Türkiye'nin en tehlikeli olduğunu düşündüğü mesleği yazdı. "En tehlikelisi tartışma programında moderatörlüktür" diyen Hakan, "Her program bittiğinde kendini Waterloo Savaşı’ndan çıkmış gibi hissedebilirsin. Stresten tırnak yemeye başlayabilirsin" diye yazdı.

"Üstelik, baretsiz, çelik yeleksiz, yani savunmasız, yani önlemsiz, yani her türlü tehlikeye acayip açık biçimde icra edilmekte" diyen Hakan, "Ayrıca bütün kesimlerin aynı anda tüm hınçlarını üzerlerine çekme meselesi var ki... O konuya girmiyorum bile" ifadelerini kullandı.

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından çocuklarının kar tatili yaptığı Palandöken'e gitmesi, burada kameralara kayak takımlarıyla poz vermesi tartışma konusu olmuştu. Hakan, bugünkü, "Çölaşan’a, Portakal’a, Özdil’e, Yarkadaş’a övgü" başlıklı yazısında, İmamoğlu'nu bu konuda eleştiren Emin Çölaşan, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş’ı kutladı. Hakan, "Helal olsun" diyerek tebrik etti.

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