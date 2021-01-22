Ahmet Hakan: Türkiye’nin en önemli gündemi, gıda fiyatlarındaki artış ve  restoran-kafe sektörü

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gıda fiyatlarındaki artış ve restoran-kafe sektörünün durumunun Türkiye’nin en önemli iki gündemi olduğunu yazdı.

Hakan yazısında, “Dünkü Hürriyet’te... Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik. Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri... En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla... Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını talep ediyorlar. Batma noktasına gelen bu sektörün kurtulması açısından bu taleplere kulak verilmesi gerekiyor." görüşünü savundu.

Hakan, "Bugünkü Hürriyet’te ise... Gıda fiyatlarındaki anormal artışlara yer veriyoruz. Nedir bu artışın nedeni? Denetimle aşılabilecek bir sorun mudur?Başka nedenleri mi var? Tüm tarafların görüşlerini aktardık. Halkın en önemli gündem maddesi olan bu konuda da harekete geçilmesi gerekiyor. Her iki konunun da ısrarla takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.