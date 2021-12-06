Ahmet Hakan: Tüm kadınlara tanınan seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" ifadesini hatırlatarak, "E haksız mı birader? Tüm kadınlara tanınan seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması... Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak. Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş: 'Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.'

Bu cümleden yola çıkarak... Alay edenler var, öfkeli şeyler yazanlar var, çileden çıkanlar var, gerçeğe aykırı bir beyanla karşılaşmış gibi şaşıranlar var. Böyle yapanlar, Erdoğan’ın ne demek istediğini anlamıyorlar. Anlamıyorlar, çünkü... Akıllarına asla ve kata başörtüsü yasağı gelmiyor, gelemiyor. Empati yoksunluğundan mıdır? Yoksa kendi başına gelmeyen sorunu sorun olarak kabul etmeme bencilliğinden midir? Bilemiyorum. Oysa Erdoğan, mesajında hem ne demek istediğine açıklık getiriyor hem de Atatürk’ün hakkını vurgulu biçimde teslim ediyor.