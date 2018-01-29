Ahmet Hakan: Trump bile 'ÖSO terörist' demiyor ama CHP diyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliği yaptığı Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) yazdı. Hakan, CHP'nin ÖSO'ya terörist demesine tepki gösterdi. Hakan, "ÖSO teröristmiş. Türkiye’nin ÖSO ile ne işi varmış?Trump çıkıp da “Hani bir terör örgütü, başka bir terör örgütü ile yok edilemezdi?” derse biz ne dermişiz? Nereden geliyor bu ses? CHP’den geliyor!" dedi. "ABD’si, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Arap dünyası... Dünyanın hiçbir köşesinden...'ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor' falan diye tek bir ses gelmezken... Bir tek CHP’den... “ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor” falan diye sesler yükseliyor" diyen Hakan, "Vallaha sizi bilmem ama bu durum bana ne yalan söyleyeyim biraz tuhaf geliyor." yorumunda bulundu.

Hakan'ın "Trump bile ‘ÖSO terörist’ demiyor ama CHP diyor! Bu işte bir terslik yok mu?" başlığıyla yayımlanan(29 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- ÖSO teröristmiş.

- Türkiye’nin ÖSO ile ne işi varmış?

- Trump çıkıp da “Hani bir terör örgütü, başka bir terör örgütü ile yok edilemezdi?” derse biz ne dermişiz?

Nereden geliyor bu ses?

Nereden gelecek?

CHP’den geliyor!

Soruyorum:

Putin...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle hareket etmemeli” falan diyor mu?

Demiyor.

Yine soruyorum:

Trump...

“Ey Türkiye! Senin ne işin var ÖSO ile? Hani bir terör örgütü, başka bir terör örgütü ile temizlenmezdi” diyor mu?

Demiyor.

Yine soruyorum:

Pentagon sözcüsü, Beyaz Saray sözcüsü falan...

“ÖSO terör örgütüdür” diyor mu?

Demiyor.

Durmuyor, soruyorum:

Avrupa taraflarından...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte operasyon yapıyor” diyen bir tek ses geliyor mu?

Gelmiyor.

Sormaya devam ediyorum:

Arap dünyası, İran falan...

“ÖSO terörist” diyor mu?

Demiyor.

Kısacası...

ABD’si, Rusya’sı, Avrupa’sı, İran’ı, Arap dünyası...

Dünyanın hiçbir köşesinden...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor” falan diye tek bir ses gelmezken...

Bir tek CHP’den...

“ÖSO teröristtir, Türkiye teröristlerle birlikte hareket ediyor” falan diye sesler yükseliyor.

Vallaha sizi bilmem ama bu durum bana ne yalan söyleyeyim biraz tuhaf geliyor.