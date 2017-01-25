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Ahmet Hakan: Terör 'evet'e yarar; çatlama patlama olunca bizim ahali Erdoğan'ın arkasına hizalanıyor!

Sadece ve sadece statükonuzu meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz.

25 Ocak 2017 11:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un "Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Arkasındaki güçlerle Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz, referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler" ifadesiyle ilgili olarak "Terör artarsa, Saldırılar alıp başını giderse bu durum hangisine yarar? Evet’e mi, hayır’a mı? Numan Kurtulmuş’a sorarsanız. 'Hayır'a yarar. Bana sorarsanız 'Evet'e yarar. Tecrübeyle sabittir ki kargaşa, çatlama, patlama, terör, şiddet falan söz konusu olduğunda bizim ahali, 'yandım Allah' diyerek Tayyip Erdoğan’ın arkasında hizalanıyor" dedi.

Numan Kurtulmuş dün (24 Ocak 2017) şunları söylemişti:

"Bu yeni bir süreç. Türkiye 2015'in temmuz ayından bu yana artarak bir terör saldırısıyla karşı karşıya. Terör saldırıları DEAŞ, FETÖ ve PKK'dan geliyor. Türkiye ağır bir terör tehdidiyle boğuşuyor. Çok başarılı bir terörle mücadele ortaya konuluyor. Bu örgütlerin hepsi işbirliği yaparak, Türkiye'yi her türlü terör saldırısıyla karşı karşıya bırakabilirler. Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Arkasındaki güçlerle Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz, referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler. Çok titiz çalışmalar yürütlüyor. Bu terör örgütlerinin referandumdan sonra sesleri solukları iyice kısılacaktır"

Ahmet Hakan'ın "Terör hangisine yarar: 'Evet'e mi 'Hayır'a mı?" başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2017) yazısı şöyle:


- Termr artarsa...

- Siyasi suikastlar söz konusu olursa...

- Bombalar patlarsa...

- Saldırılar alıp başını giderse...

Bu durum hangisine yarar?

Evet’e mi, hayır’a mı?

Numan Kurtulmuş’a sorarsanız...“Hayır”a yarar.

Bana sorarsanız...“Evet”e yarar.

Tecrübeyle sabittir ki...

Kargaşa, çatlama, patlama, terör, şiddet falan söz konusu olduğunda...

Bizim ahali, “yandım Allah” diyerek Tayyip Erdoğan’ın arkasında hizalanıyor.

Bakınız: 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananlar...

Ve 1 Kasım’da alınan sonuç.

Başka bir diyeceğim yoktur.

Tanık sizin.

Hayır'cıların altı açmazı

- BİR: Maalesef liderleri yok.


- İKİ: Maalesef umutları yok.

- ÜÇ: Maalesef birliktelikleri yok.

- DÖRT: Maalesef hayalleri yok.

- BEŞ: Maalesef ağır propaganda makineleri yok.

- ALTI: Maalesef ezber bozacak takatleri yok.

Statüko falan deyip durmayın

Sanki statüko hiç değişmemiş gibi...

Sanki Kemalist statüko taş gibi ortadaymış gibi...

Sanki kendileri yeni statükonun sahibi olmamış gibi...

Çıkıp “statükoyu değiştiriyoruz” diyorlar.

Hayır, Hayır.

Statükoyu değiştirmiyorsunuz.

Sadece ve sadece...

Statükonuzu meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz.

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