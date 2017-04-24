Ahmet Hakan: Taşgetiren her an "Ben Reisçi değilim" diye kitap yazabilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iktidara yakınlığıyla bilinen yazarların "Pelikancılar", "hocacılar", "tetikçiler" ve "troller" olarak dörde bölündüğünü savunarak "Hani Nadir Nadi Bey, sahte Atatürkçülerden bunalıp 'Ben Atatürkçü değilim' diye kitap yazmıştı ya, bizim Ahmet Taşgetiren de her an, 'Ben Reisçi değilim' diye kitap yazabilir. Vaziyet o derece vahim yani" dedi.

Ahmet Hakan'ın "En Reisçi kim" başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2017) yazısı şöyle:

“Pelikancılar” diyor ki:

“Biz Reisçiyiz. Reis’e ihaneti affetmeyiz.”

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“Hocacılar” diyor ki:

“Biz de Reisçiyiz... Ama siz Reisçilik adına Reis’e zarar veriyorsunuz.”

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“Tetikçiler” diyor ki:

“Hop! Asıl Reisçi biziz... Reis’e yan gözle bakanı mahvederiz.”

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“Troller” diyorlar ki:

“Hepiniz Reis’i anında satarsınız. Ama biz satmayız.”

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Kısacası...

Camiada bir “Reisçilik yarışı” alıp başını gitmiş durumda.

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Hani Nadir Nadi Bey, sahte Atatürkçülerden bunalıp “Ben Atatürkçü değilim” diye kitap yazmıştı ya...

Bizim Ahmet Taşgetiren de her an, “Ben Reisçi değilim” diye kitap yazabilir.

Vaziyet o derece vahim yani.

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Bu kavga, bu tartışma, bu hengâme, bu yarış...

Ancak Reis’in en hakiki Reisçilerin kim olduğunu açıklamasıyla bitebilir.