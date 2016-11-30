Ahmet Hakan: Tahir Elçi delikanlı adamdı, bana iftira atan PKK'lı müfterilerse alçak, kahpe, yalancı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomideki olumsuz gidişat hakkındaki tespitleri şöyle:
Dış mihraklar operasyon çekiyor.
Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor.
Size bir şey söyleyeyim mi?
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bile şu ana kadar...
Dış mihraklar operasyon çekiyor.
Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor.
Demeyi akıl edemedi.
Numan Kurtulmuş’a tavsiye ediyorum:
Lütfen MHP Lideri Devlet Bahçeli’den...
“Hükümet sözcülüğü nedir ve nasıl yapılır” konusunda ders alınız.
PKK'lı alçak müfterilere Tahir Elçi cevap veriyor
Geçen gün Tahir Elçi’nin katledilmesinin yıldönümüydü ya... PKK adına operasyon çeken bazı alçaklar, Tahir Elçi’nin öldürülmesine benim neden olduğum iftirasını yeniden dolaşıma soktular sosyal medyada.
PKK adına operasyon çeken bu alçaklara, rahmetli Tahir Elçi cevap versin.
Bakın Tahir Elçi, hakkında yürütülen linç kampanyası sırasında Twitter’da neler yazmıştı:
Tahir Elçi haysiyetli, dürüst, sözüne güvenilir, mert ve delikanlı bir adamdı.
Bunlarsa...
Alçak, müfteri, algıcı, operasyoncu, kahpe, yalancı ve haysiyetsiz...