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Ahmet Hakan: Tahir Elçi delikanlı adamdı, bana iftira atan PKK'lı müfterilerse alçak, kahpe, yalancı!

"Tahir Elçi’nin öldürülmesine benim neden olduğum iftirasını yeniden dolaşıma soktular"

30 Kasım 2016 11:23

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili olarak "Haysiyetli, dürüst, sözüne güvenilir, mert ve delikanlı bir adamdı" dedi. "Geçen gün Tahir Elçi’nin katledilmesinin yıldönümüydü ya. PKK adına operasyon çeken bazı alçaklar, Tahir Elçi’nin öldürülmesine benim neden olduğum iftirasını yeniden dolaşıma soktular sosyal medyada" görüşünü savunan Hakan "Bunlarsa alçak, müfteri, algıcı, operasyoncu, kahpe, yalancı ve haysiyetsiz" iddiasını ileri sürdü.

Ahmet Hakan'ın "Bahçeli, hükümet nasıl savunulur dersi veriyor" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomideki olumsuz gidişat hakkındaki tespitleri şöyle:

Dış mihraklar operasyon çekiyor.
Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bile şu ana kadar...

Dış mihraklar operasyon çekiyor.
Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor.
Demeyi akıl edemedi.

Numan Kurtulmuş’a tavsiye ediyorum:

Lütfen MHP Lideri Devlet Bahçeli’den...

“Hükümet sözcülüğü nedir ve nasıl yapılır” konusunda ders alınız.

PKK'lı alçak müfterilere Tahir Elçi cevap veriyor

Geçen gün Tahir Elçi’nin katledilmesinin yıldönümüydü ya... PKK adına operasyon çeken bazı alçaklar, Tahir Elçi’nin öldürülmesine benim neden olduğum iftirasını yeniden dolaşıma soktular sosyal medyada.

PKK adına operasyon çeken bu alçaklara, rahmetli Tahir Elçi cevap versin.
Bakın Tahir Elçi, hakkında yürütülen linç kampanyası sırasında Twitter’da neler yazmıştı:

Hürriyet

Tahir Elçi haysiyetli, dürüst, sözüne güvenilir, mert ve delikanlı bir adamdı.

Bunlarsa...

Alçak, müfteri, algıcı, operasyoncu, kahpe, yalancı ve haysiyetsiz...

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