Ahmet Hakan: Tahir Elçi delikanlı adamdı, bana iftira atan PKK'lı müfterilerse alçak, kahpe, yalancı!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile ilgili olarak "Haysiyetli, dürüst, sözüne güvenilir, mert ve delikanlı bir adamdı" dedi. "Geçen gün Tahir Elçi’nin katledilmesinin yıldönümüydü ya. PKK adına operasyon çeken bazı alçaklar, Tahir Elçi’nin öldürülmesine benim neden olduğum iftirasını yeniden dolaşıma soktular sosyal medyada" görüşünü savunan Hakan "Bunlarsa alçak, müfteri, algıcı, operasyoncu, kahpe, yalancı ve haysiyetsiz" iddiasını ileri sürdü.

Ahmet Hakan'ın "Bahçeli, hükümet nasıl savunulur dersi veriyor" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle: