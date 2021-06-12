Ahmet Hakan: Tahammül bile edemedim; trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya, kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son haftalarda ülke gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları taklit eden bir videosunu yayımlayan oyuncu Sermiyan Midyat’ı eleştirdi.

Midyat’ın videosu için, “Gülmedim. Düşünmedim. Tahammül bile edemedim. Yirmi beş saniyede kapattım. Başkası adına utanarak...” diyen Hakan, “Trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya... Kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat. Otur. Sıfır” ifadelerini kullandı.

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