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Ahmet Hakan: Tahammül bile edemedim; trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya, kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat

12 Haziran 2021 07:44

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son haftalarda ülke gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları taklit eden bir videosunu yayımlayan oyuncu Sermiyan Midyat’ı eleştirdi.

Midyat’ın videosu için, “Gülmedim. Düşünmedim. Tahammül bile edemedim. Yirmi beş saniyede kapattım. Başkası adına utanarak...” diyen Hakan, “Trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya... Kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat. Otur. Sıfır” ifadelerini kullandı.

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oyuncu Sermiyan Midyat, Sedat Peker'in taklidini yaptığı ve “Vallahi yenileceğiz" etiketiyle paylaştığı videoda Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini sıralamıştı.
Ahmet HakanSedat PekerSermiyan Midyat
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