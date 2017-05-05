"Ahmet Hakan sözünü tutmadı"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan ile Beyaz TV'de yayınlanan "Uyan Türkiyem" adlı programın sunucusu Tahir Sarıkaya'nın "reyting" iddiasına girdiğini, ancak iddiayı kaybeden Ahmet Hakan'ın sözünü tutmadığını yazdı.

Ahmet Hakan, reytinglerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber'i geçeceğini iddia etmişti.

Ali Eyüboğlu'nun "Ahmet Hakan iddiayı kaybetti ama takım elbiseyi almadı" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kanal D’nin Haber Müdürü ve anchorman’i Ahmet Hakan’la Beyaz TV’deki “Uyan Türkiyem”in sunucusu Tahir Sarıkaya’nın reyting iddiasına girdiğini 16 Ocak’ta yazdığım için fikri takip yapayım dedim.

Hakan’la Sarıkaya arasındaki iddia şuydu:

Ahmet Hakan, işin başına geçtiğinde Kanal D Ana Haber, ulusal TV kanallarının haber bültenleri arasında dördüncüydü.

Hakan, arkadaşı Sarıkaya’ya, Kanal D Ana Haber’in üç ay sonunda Fatih Portakal’ı da geçip, birinci olacağını söyleyince taraflar takım elbisesine iddiaya girdi.

Aradan geçen sürede Hakan’ın dediği olmadı. Kanal D Ana Haber’in reytingi ara sıra yükseldi, ama sıralamadaki yeri değişmedi.

İddianın süresi çoktan doldu ve takım elbiseyi aldın mı diye sorduğum Sarıkaya, “Yok. İstedim, ama almadı” dedi.

İddiaya girdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sözünde durmayınca ona, “Öde şu borcunu” diye köşesinden çağrı yapan Hakan, “Alacağına aslan, vereceğine tilki” olanlardan anlaşılan.