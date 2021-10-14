Ahmet Hakan: Siyasi suikastlar genellikle iktidarlara yönelik olur

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler konusunda kaygı duyduğunu söylemesinin ardından tartışmalar sürerken, siyasi suikastlerin amaçlarının iktidarların amaçlarıyla örtüşmediği ve siyasi suikastlerin genellikle iktidara yönelik olduğu düşüncesini dile getirdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi suikastlar, neyi amaçlar? Ülkede kaos çıkmasını amaçlar. Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar. Toplumsal huzursuzluğu amaçlar. Halkın infiale kapılmasını amaçlar. Bir panik havasının doğmasını amaçlar. Sonuç? Sonuç şudur: Bu amaçların hiçbiri, teknik olarak iktidarların amacı olmaz, olamaz. Yani siyasi suikastlar, genellikle iktidarlara yönelik olur."

TIKLAYIN - 'Siyasi cinayetler' tartışması nasıl başladı, taraflar ne dedi?

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan “siyasi cinayet” açıklaması: Kaygılarım var