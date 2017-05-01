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Medya

Ahmet Hakan: Sıradaki KHK kediciklere mi gelecek?

"İslami ve dini sohbetlerin yapıldığı televizyon programlarında aşırı dekolte hanımların aniden ortaya fırlayıp gerdan kırmaları yasaklanmıştır"

01 Mayıs 2017 11:51

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 690 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle izdivaç programlarının yayından kaldırılmasının yolunun açılmasıyla ilgili olarak "Yeni bir KHK çıksa ve 'İslami ve dini sohbetlerin yapıldığı televizyon programlarında aşırı dekolte hanımların aniden ortaya fırlayıp gerdan kırmaları yasaklanmıştır' dense amma güleriz ha" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Adam hiçbir şeyin farkında değil" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Yoksa sıradaki KHK kediciklere mi gelecek

Yeni bir KHK çıksa...

Ve “İslami ve dini sohbetlerin yapıldığı televizyon programlarında aşırı dekolte hanımların aniden ortaya fırlayıp gerdan kırmaları yasaklanmıştır” dense...

Amma güleriz ha!

*

Benim için fark etmez ama böyle bir KHK karşısında...

Adnan Hoca’nın dans etmesine benzer dans edecek çok adam tanıyorum.

Rüzgar oğlum

Yine konuşmuşsun, yine görüntü vermişsin, yine “mutluyum” falan diye demeç patlatmışsın.

*

Rüzgar oğlum.

- Bi sus.

- Bi mahcup ol.

- Bi derin yaralan.

- Bi çekil.

- Bi saklan.

- Bi git.

- Bi kuytu yer bul.

- Bi pişman ol.

- Bi bedel öde.

- Bi kafayı göm.

- Bi “Çocuk mahvoldu, perişan oldu” dedirt.

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