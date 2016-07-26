Ahmet Hakan: "İki silahım var, ben ölmeden Cumhurbaşkanı'na kimse dokunamaz" diyen Yiğit Bulut nerede?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut'un “İki silahım, yüzlerce mermim var, ben ölmeden Cumhurbaşkanı'na kimse dokunamaz" ifadesini hatırlatarak, "15 Temmuz sürecinde kendisiyle ilgili “aslanlar gibi çarpıştı” türü haberler aradım. Fakat heyhat! Bırakın 'aslanlar gibi çarpıştı' haberini, şöyle esaslı bir çıkış bile yapmayışı bile pek bir manidar geldi bana" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Keşke bu cuma camilerde şöyle bir hutbe okutulsa" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle.

Yiğit Bulut nerede?

“Silahlarım ve mermilerim var, ilk önce ben atılırım” falan demişti ya aylar önce...

15 Temmuz sürecinde kendisiyle ilgili “aslanlar gibi çarpıştı” türü haberler aradım.

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Fakat heyhat!

Bırakın “aslanlar gibi çarpıştı” haberini...

Şöyle esaslı bir çıkış bile yapmayışı bile pek bir manidar geldi bana.

Abdullah Gül daha etkin bir yere gelmeli

Darbe gecesinin kahramanlarından biriydi Abdullah Gül.

En sert, en net, en kuvvetli tutumu alanların başında geliyordu

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Böylesi bir kritik süreçte...

Abdullah Gül’den daha fazla yararlanılmasını teklif ediyorum.