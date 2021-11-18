Ahmet Hakan: Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 88 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Sezai Karakoç'un kendisi için ifade ettiği anlamları yazdı.

Hakan, "Sezai Karakoç’un ölüm haberini alınca... Hepimiz sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibi olduk" dedi.

Hakan, "Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı" başlıklı yazısında şunları sıraladı:

"Bir: Mehmet Âkif, Necip Fazıl... Bu silsilenin devamıdır.