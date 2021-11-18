Ahmet Hakan: Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamı

İki: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
Üç: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
Dört: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
Beş: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
Altı: Mülkiye... Tek başına aksiyon aldığı yerdir.
Yedi: Doğu... Yedinci oğludur doğunun."
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