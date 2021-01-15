Ahmet Hakan, Sevim Gözay’ın ardından yazdı: Hep üretimde olurdu, hep pozitif ve iyilik doluydu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 48 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sevim Gözay’ın ardından kaleme aldığı yazıda, “Hep üretimde olurdu, hep pozitif, hep iyilik doluydu. Her ölüm, erken ölümdür. Ama Sevim Gözay’ın ölümü, gerçekten de çok ama çok erken ölüm oldu.” düşüncesini dile getirdi.

Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programındaki “Aykırı imam-hatipliler” tartışmasına birlikte katıldıklarını belirten Hakan, “Ama biz dost ve arkadaş olduk Sevim Gözay’la... Bazen yakın durduk birbirimize, bazen uzak... Bazen iyi anlaştık, bazen pek anlaşamadık. Bütün bunların ötesinde... Sevim Gözay’ın Türk medyasında bir yeri vardı. Şöyle bir yer: İşini severek yapardı. Asla yakınmazdı. Hep üretimde olurdu. Hep alternatif işler çıkarırdı. Hep pozitif, hep iyilik doluydu. Her ölüm, erken ölümdür. Ama Sevim Gözay’ın ölümü, gerçekten de çok ama çok erken ölüm oldu. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay, 48 yaşında yaşamını yitirdi