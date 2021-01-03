Ahmet Hakan: Sevgi Kılıç, cümleleri  Fikri Sağlar'ın kafasına kafasına indirseydi, başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse kendisine “Vitrin mankeni” diyemezdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski bakan Fikri Sağlar’ın, “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var” açıklamasıyla başlayan ‘başörtüsü tartışması’na ilişkin olarak, CHP’li Sevgi Kılıç’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce Fikri Sağlar’a tepki göstermesi gerektiğini savundu. Hakan, "Sevgi Kılıç, cümleleri Fikri Sağlar'ın kafasına kafasına indirseydi, başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse kendisine 'Vitrin mankeni' diyemezdi" yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, "Bütün bu aşamalar yaşanırken... Sevgi Kılıç ne yaptı? Şu iki şeyi yaptı: Bir: 'Erdoğan bana vitrin mankeni dedi. Hem bana hem kadınlara hakaret etti' diyerek tepki gösterdi. İki: Herkesin baretle katıldığı bir törende baret takmayarak başörtülü olduğunu cümle âleme göstermeye çalıştı. Oysa Sevgi Kılıç’ın yapması gereken tek bir şey vardı: Fikri Sağlar’a ağzının payını vermek. Fikri Sağlar’a tepki gösterme işini Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmamalı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bile önce en sert tepkiyi göstermeliydi Sevgi Kılıç. Fikri Sağlar’a, 'Hop!' demeliydi Sevgi Kılıç..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sonra da gayet üst perdeden şöyle devam etmeliydi: 'Biz seninle aynı partideyiz Fikri Bey. Ben başımda örtüyle bu partinin Parti Meclisi üyesiyken sen nasıl olur da başörtülü hâkimlere laf edersin? Sen beni burada vitrin mankeni mi sandın? Başörtülü hâkimlere söylediğin sözleri, kolaysa gel benim yanımda söyle... Biz CHP olarak bu işleri çoktan aştık. Sen hâlâ eskilerde kalmışsın. Bu kafayı değiştir Fikri Bey...' Sevgi Kılıç... Hiç sağına soluna bakmadan... Kimsenin iznini beklemeden... 'Küt' diye... Hızla... Atak bir şekilde... Bu cümleleri Fikri Sağlar’ın kafasına kafasına... İndirseydi... İndirebilseydi... İndirmek aklına gelseydi... Başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse kendisine 'Vitrin mankeni' demezdi, diyemezdi." ifadesini kullandı.