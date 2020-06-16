Ahmet Hakan: “Şerefsizliğin partisi olmaz” yazıma tepki gösterenlere saydıracaktım ama biraz işim vardı, yazıyı yazacak zamanım kalmadı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Başak Demirtaş'a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum" yazısına gelen tepkilere yanıt vermek için dün zamanı kalmadığını belirtti.

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Başak Demirtaş'a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum

Hakan, “Şerefsizliğin partisi olmaz' yazıma tepki gösterenlere 'Niye rahatsız oldunuz ki? Sizin tuttuğunuz partiden şerefsiz çıkmıyor mu?' diye saydıracaktım." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bizim Uğur Cebeci’den öğrendim. Meğer 'kapsüllü Türk kahve makinesi' varmış. İcat edilmiş böyle bir makine... Bunu yüzyılın buluşu ilan edecektim. 'Bekçi Murtaza' örneğini CHP’li Özgür Özel değil de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verseydi ne olurdu diye soracaktım. İsmail Küçükkaya’nın eski eşinin 'şiddet' iddiaları üzerine kendi perspektifimden bir şeyler karalayacaktım. Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un ekrana çıkmak için tercih ettiği kıyafetin minik bir analizini yapacaktım. Yine, yeni, yeniden salgın psikolojisinin içine girmenin önündeki on sekiz engeli teker teker sayacaktım. Evet, evet... Bütün bunları ve daha fazlasını yazacaktım. Fakat dün biraz işim çıktı." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Koşuşturmalar, görüşmeler, halletmem gereken özel işler, notere gitmeler, bankaya uğramalar, pazardan iyi kayısı almaya dalmalar, markette “maske/mesafe” denetimine takılmalar falan derken..."

Yazıyı yazacak zamanım kalmadı.

Yazının devamı için tıklayın