Ahmet Hakan: Sera Kadıgil, bütün yükü CHP’lilerin omuzlarına bırakıp gitti, kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen Sera Kadıgil ile ilgili kaleme aldığı yazısında, “Sera Kadıgil, bütün yükü kendisini milletvekili seçen CHP’lilerin omuzlarına bırakıp gitti. Kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm” dedi.

“CHP’nin işi zor. İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda. HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda. Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na kaptırılmamasını sağlamak zorunda. Babacan ve Davutoğlu’nun çizgileriyle uyumu korumak zorunda. Kısacası CHP’nin hem yükü çok ağır hem de sırtında yumurta küfesi var” diye yazan Hakan, Sera Kadıgil’in istifasını hatırlatarak, “Bu kararıyla birlikte Sera Kadıgil, eminim kuş gibi hafiflemiştir. Bir anda CHP’nin yüklerinden kurtulduğunu hissetmiştir. Ferahlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Uzun söze gerek yok. Kadıgil, aslında istifasıyla şu iki cümleyi söylüyor topluma” diyen Hakan şunları ifade etti:

“Ben artık CHP’nin zorlu yükünü taşımak istemiyorum. Ben artık yumurta taşıma hassasiyetinden sıkıldım.”

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