Ahmet Hakan: ‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Bu 'sen/siz' meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.‘ Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Bunun iki türlüsü var: Birinci tür: Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere... 'Siz' diye hitap ediyorlar. Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla 'sen' diyorlar. Her önüne gelene 'sen' dense...Genel bir kabalık deyip geçeceğim. Ama bu tam bilinçli bir ayrımcılık! Beni çıldırtan işte bu!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "İkinci Tür: İyi ama kendilerini toplumsal statü olarak yüksekte görenler, bu türden bir kabalık yapmıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Onlar da kendi statülerinin altında gördükleri kişilere 'sen' diye hitap ediyorlar, kendi statüleriyle eşdeğer gördüklerine ise 'siz' diye hitap ediyorlar. Mesela bir servis elemanına 'sen”'diyorlar ama biraz güç kudret sahibi olanla karşılaştıklarında 'siz' demeyi ihmal etmiyorlar. Yani onlar da yapıyor bu bilinçli ayrımcılığı."ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Orhan Veli, dildeki bu ayrımcılığı çok güzel anlatmış “AHMETLER” adlı şiirinde:

“Kimimiz Ahmet Bey

Kimimiz Ahmet Efendi

Ya Ahmet Ağayla Ahmet Beyefendi?”*

Ben de diyorum ki...

Kafana göre kodladığın statüler üzerinden... “Bey, ağa, efendi, ağa, beyefendi” falan dedin durdun... Şimdi sıra... “Sen” ve “siz”e geldi. Vazgeç bundan... “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz” diye marşlar söyleyip... İmtiyazlı, sınıflı, kaynaşmamış bir dil kullanmak... Olmuyor, yakışmıyor."

Hakan dünkü yazısında, Antalya’da kalacak yeri olmadığı için sokakta olan vatandaşa ‘ceza’ yazan ve ‘sen’ diye hitap eden polisi eleştirmişti.