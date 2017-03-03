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Medya

Ahmet Hakan: Sedat Ergin ile Fikret Bila arasındaki yedi fark...

"Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler, Fikret Bila usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir"

03 Mart 2017 11:04

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ile selefi Sedat Ergin arasındaki "yedi farkı" anlattı. "Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler. Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir" diyen Hakan, Ergin'i "gitar"a, Bila'yı ise "tambur"a benzetti.

Hakan, yazısında şu ifadelere de yer verdi:

"Sedat Ergin prensip sahibidir. Fikret Bilâ alışkanlık sahibidir. Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler. Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir"

Ahmet Hakan'ın "Atatürk'e sarhoş demiş dümbeleğin teki" başlığıyla yayımlanan (3 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sedat Ergin ile Fikret Bila arasındaki yedi fark 

- Bir: Sedat Ergin cazdır... Fikret Bila Türk sanat müziği...

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- İki: Sedat Ergin diplomatik bir dille ilişki kurar... Fikret Bilâ mesafeli temasla yürür...

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- Üç: Sedat Ergin prensip sahibidir... Fikret Bilâ alışkanlık sahibidir...

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- Dört: Sedat Ergin iğneyle kuyu kazarak ilerler... Fikret Bilâ usanmayan bir çalışkanlıkla yükselir.

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- Beş: Sedat Ergin gitardır... Fikret Bilâ tamburdur...

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- Altı: Sedat Ergin detaylarla yoğrulur... Fikret Bilâ inat ve ısrarla yoğrulur.

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- Yedi: Sedat Ergin eşsiz bir nezaketin zirvesidir... Fikret Bilâ eşsiz bir merhametin zirvesidir. 

Ne olmuştu?

AKP iktidarıyla peş peşe krizler yaşayan Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te, kısa süre içinde tekrar yönetim değişikliğine gidildi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Sedat Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila getirildi. Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Bila; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Bir süredir konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümetin sert tepkisi ve eş zamanlı olarak başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı yorumları yapıldı. Ancak T24'ün Hürriyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yönetimde değişikliğe şubat ayının ortasında karar verildi. Şubat ortasında Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Fikret Bila'ya, Sedat Ergin'in de bilgisi dâhilinde Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevi teklif edildi. Bila görevi kabul etti, ancak Doğan Ailesi üyelerinin yurt dışında bulunması nedeniyle kararın açıklanması mart ayı başına bırakıldı. 

 

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