Ahmet Hakan: Sanırsın Livaneli Bolivya'dan gelmiş, sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillası

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik eleştirisiyle gündeme gelen eski CHP milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'ni eleştirirken, "Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki... Sanırsın ki... Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır" yorumunu yaptı.

Ahmet Hakan'ın "Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü" başlığıyla kaleme aldığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Zülfü Livaneli’ye göre... Ecevit solcu değil. Erdal İnönü solcu değil. İsmet Paşa zaten solcu değil. Atatürk’ün solla alakası yok. Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki... Sanırsın ki... Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır.

İyi ama 1994 yılında... Zülfü Livaneli, İstanbul’a belediye başkan adayı olduğunda ne olmuştu? Hatırlayalım: Şehrin çeperlerinden, yoksul mahallelerinden, varoşlarından, gecekondularından, periferisinden... Yani solun doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Tayyip Erdoğan almıştı. Şehrin merkezinden, zengin semtlerinden, komprador kesimlerinden, tuzu kuruların olduğu yerlerden... Yani sağcı kapitalizmin doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Zülfü Livaneli almıştı. Zülfü Livaneli’nin solculuğu da bu kadardır yani."

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