Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Sahada rahatızdır, masada hep kaybederiz!" görüşünü savundu.

Hakan, "Sahada rahatızdır biz. Evimizin bir odasındaymış gibi rahat. Tam yerini bulmuşlara özgü bir esenlik hali kaplar her tarafımızı sahada. Deli gibi atılırız hep en ön tarafa doğru... Kendimize geliriz sahada. 'Oh be! Dünya varmış' der dururuz. Hiç sıkılmayız. Hiç üşenmeyiz. Güleriz hep. Eğleniriz. Ve hep kazanırız!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Masada huzursuz oluruz biz. Yabancı bir diyardaymışız gibi huzursuz. Yerimizi yadırgarız. Yadırganırız. Pek anlamayız masa adaplarından... İçinde pek mertlik barındırmayan bir ortamın icaplarına uyum sağlayamayız. 'Bir an önce bitsin' isteriz. Sıkılırız masada. Huzursuzlanırız, huysuzlanırız. Bunalırız. Ve hep kaybederiz!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın