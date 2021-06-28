Ahmet Hakan: Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan iş yerlerinde gazete bulundurma yasağına tepki göstererek, "Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber" dedi.

Hakan, yazısında "Hiçbir bilimsel veri, gazete ile COVID-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken... Rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar. Neye göre? Kafalarına göre. Üstelik gazete sokulmasının yasak olduğu bu mekânların tümüne, her gün onlarca kâğıt ve karton ürün giriyor. Onların hiçbir sakınca doğurmayacağına inanan yetkililerimiz, nedense gazetenin sakınca doğuracağına inanmışlar. Neyse... Şimdiye kadar olan oldu. Bir şey demedik. Ama hiç değilse... 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların tümüne son verilirken... Şu saçma gazete yasağına da son verilsin. Unutulmasın bu yasak. Yoksa... Aşılanma oranı artıp maskeler bile fora edilmişken... Bu saçma yasak orada öylece durmaya devam edecek" ifadesini kullandı.