Ahmet Hakan: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın heykeli dikilir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, "Türkiye’ye hiç bulaşmadan yeryüzünden çekilip giderse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın heykeli dikilse yeridir." görüşünü savundu.

Hakan, "Çin'de çıkan, bütün komşularımızı saran İran’ı perişan eden, İtalya’yı vuran, Irak’ta görülenGüney Kore’yi kasıp kavuran neredeyse vakaya rastlanmamış ülke bırakmayan şu lanet virüs Türkiye’ye hiç bulaşmadan yeryüzünden çekilip giderse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın heykeli dikilse yeridir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısına, "Bu arada Zekeriya Öz denilen azılı FETÖ’cü elemanı çağrıştırdığı için şu “heykel dikme” muhabbetinden de hiç hazzetmediğimi söylemeliyim." notunu da ekledi.

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