Ahmet Hakan: Sabahat Akkiraz, Haluk Levent, Ender Balkır ve Hüseyin Turan İbo Show’a katılarak Türkiye’nin iki ayrı kampa ayrılması fikrine çok esaslı bir darbe indirdiniz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sabahat Akkiraz, Haluk Levent, Ender Balkır ve Hüseyin Turan'ın İbo Show programına katılarak, Türkiye’nin iki ayrı kampa ayrılması fikrine çok esaslı bir darbe indirdiklerini savundu.

Hakan yazısında, "İbo Show’a katılarak... Kendi mahallenizden gelebilecek 'Sen nasıl iktidar destekçisi İbrahim Tatlıses’in programına katılırsın' tarzı tepkileri göze alarak... Türkiye’nin iki ayrı kampa ayrılması fikrine çok esaslı bir darbe indirdiniz. Dördünüze de... Candan teşekkürler. Ne mutlu size! Ayrışmak kolay... Birleşmek zordur. Siz zor olanı başardınız." düşüncesini dile getirdi.